Proteste in Lützerath​: Acht Aktivisten in Gewahrsam​

Erkelenz Nach Protesten in Lützerath am Mittwoch weigern sich mehrere Personen, ihre Identität preiszugeben. Sie sind nun vorübergehend eingesperrt.

Bei den Protesten in Lützerath am Rand des Tagebaus Garzweiler II hat die Polizei am Mittwoch vorläufig 16 Menschen in Gewahrsam genommen. Das teilte die Aachener Polizei am Donnerstag mit. Acht Personen seien demnach auch nach dem Einsatz in Gewahrsam geblieben, weil es nicht möglich gewesen sei, ihre Identität festzustellen.