Blockaden und Proteste in Erkelenz : Polizei wird während Abriss sechs Wochen vor Ort sein

Demonstranten blockieren die Straße L277, um deren Abriss zu verhindern. Ihre Aktionen gingen am Dienstagmorgen weiter. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Erkelenz Schon am Wochenende begannen die Proteste gegen den Abriss der L277 am Rand des Braunkohlentagebaus Garzweiler II. Auch am Dienstagmorgen waren Demonstranten vor Ort. Für die Dauer der Arbeiten, die RWE mit sechs Wochen angibt, wird auch die Polizei vor Ort sein.

Die Blockaden auf der Landstraße 277 gehen weiter. Auch am Dienstagmorgen waren Demonstranten aktiv, um gegen den Rückbau der L277 zu protestieren. Rund 20 Personen hielten sich im nördlichen und südlichen Teil der Baustelle auf, dabei haben sie sich aneinander festgekettet.

Ein Sprecher der Polizei in Aachen erklärte, dass der Energiekonzern RWE für die Arbeiten etwa sechs Wochen benötigen wird. „Das haben wir in unserer polizeilichen Arbeit und Gesamtplanung so bereits berücksichtigt. Das heißt also im Klartext: Solange die Arbeiten andauern werden, solange werden auch wir von der Polizei vor Ort sein.“