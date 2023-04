Protest gegen Rheinwasserleitung nach Erkelenz Widerstand gegen Tagebau-Verfüllung

Erkelenz · Es ist ein Mammutprojekt: Nach dem Ende des Braunkohleabbaus will RWE die Löcher in Hambach und Garzweiler zu Naherholungsoasen machen. Doch in Dormagen am Rhein regt sich Protest gegen die Transportleitung.

03.04.2023, 16:43 Uhr

Hier am Rhein in Dormagen soll die Wassertransportleitung entstehen. Foto: Hammer, Linda (lh)

Eine Uferpromenade in Keyenberg, eine Seilbahn, die bis auf den Grund des Kohlelochs führt und eine grüne Oase rund um den Tagebau. Was ein Planungsentwurf des Zweckverbands Landfolge Garzweiler, Kostenpflichtiger Inhalt der sich für die Ausrichtung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2037 bewerben will, verspricht, klingt spektakulär. Sollte das alles klappen, könnten In Erkelenz, Mönchengladbach, Jüchen, Grevenbroich und Titz dann Hunderttausende Besucher zu Gast sein.