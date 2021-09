Protest gegen Braunkohlentagebau in Erkelenz Lützerath : Ministerium rechnet mit Bau von weiteren Baumhäusern

Protest gegen Braunkohlentagebau in Erkelenz Lützerath

Bereits in Keyenberg errichteten die Gegner des Braunkohlentagebaus aus Protest Baumhäuser. Foto: Ruth Klapproth

Lützerath Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass Braunkohlegegner in den kommenden Wochen weitere Baumhäuser bei Lützerath errichten.

Zurzeit halten sich etwa 60 Menschen in dem Bereich rund um dem vom Tagebau Garzweiler bedrohten Dorf auf, sagt Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) in einem Bericht vom Montag an den Landtag. Die Aktivisten errichteten demnach erste „Boden- und Baumhausstrukturen“.