Projekt in Erkelenz Warum Schwimmkurse so wichtig sind

Als Lehrerin und durch ihre Tätigkeit beim Regionalen Bildungsbüro im Kreis Heinsberg blickt Annette Sielschott auf Jahrzehnte der Erfahrung im Umgang mit Kindern zurück. „Vor 30 Jahren gab es in der fünften Klasse kein Kind, das Nichtschwimmer war. Vor 20 Jahren war es dann vielleicht mal eins pro Schulklasse. Seitdem sind es leider immer mehr geworden“, umschreibt sie ein Problem, das im schlimmsten Fall Menschenleben kosten kann – und das bei Badeunfällen leider auch immer wieder tut. „Man muss es leider immer wieder lesen“, sagt auch Hans-Heiner Gotzen, Schuldezernent der Stadt Erkelenz. Mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem Kreissportbund hat die Stadt 2015 das Projekt „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“ ins Leben gerufen. Und zwar „ganz bewusst mit einem sicherlich provokanten Titel“, sagt Gotzen. Das Ziel sei ganz klar: Jedes Kind, das in Erkelenz aus einer Grundschule kommt, soll einmal an dem einwöchigen Intensiv-Schwimmkurs teilgenommen haben. Seit 2015 waren das nun schon knapp 3770 Kinder. Vor und nach den Osterferien fanden die Kurse nun erneut im Erka-Bad und in Gerderath statt.