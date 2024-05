Neues Projekt in Erkelenz Lesezeit für die Hauptschule

Die Kreissparkasse Heinsberg beteiligt sich bereits und unterstützt das neuartige Lese-Projekt an der Erkelenzer Hauptschule finanziell. Monjeamb macht in dem Brief deutlich, wo es brennt – Pisa- und Iglu-Studien hätten eindeutige Erkenntnisse hervorgebracht. Vor diesem Hintergrund sei die neue Lesefördermethode an der Universität in Hamburg von Professor Gailberger entwickelt worden, um Kindern und Jugendlichen auf diese Weise zu mehr Leseflüssigkeit, höherer Motivation sowie besseren Textverständnis zu verhelfen. Lesen und Leseverständnis hätten in den vergangenen Jahren immer mehr nachgelassen, meint Monjeamb, der selbst als Schüler regelmäßiger Stammgast in der Erkelenzer Stadtbücherei war. „Lesen ist eine der wichtigsten Kompetenzen."