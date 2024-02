Schönes Schulprojekt in Erkelenz Gegen Diskriminierung, für ein buntes Miteinander

Wie aktuell das Thema tatsächlich werden würde, wird bei der Planung der Projekte noch niemand geahnt haben: Prognostizierte Wahlergebnisse von teilweise über 30 Prozent für Parteien, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind in kommenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sorgten dafür, dass in den vergangenen Wochen Millionen von Menschen auf die Straße gingen, um gegen Faschismus und Rechtsextremismus zu demonstrieren.