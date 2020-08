Integriertes Handlungskonzept „Erkelenz 2030“ : Zuschüsse für Hauseigentümer möglich

Erkelenz Mit dem Integrierten Handlungskonzept will sich die Stadt Erkelenz für die Zukunft rüsten. Interessant wird das vom Rat der Stadt abgesegnete Projekt auch für Immobilienbesitzer im Planungsgebiet.

Das InHK ist auch für Privateigentümer von Häusern in der Innenstadt interessant, denn sie können ihre Immobilien optisch verbessern und dafür finanzielle Förderung erhalten. Anträge kann man beim Planungsamt stellen. Der Rat der Stadt Erkelenz hatte am 24. Juni einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Konkret geht es darum: Viele Plätze und Parks in der Innenstadt werden in den nächsten Jahren im Rahmen von „Erkelenz 2030“ und des InHK neu gestaltet. Das Gesicht einer Stadt wird aber auch ganz besonders von den Gebäuden geprägt. Daher will die Stadt Privateigentümer von Immobilien in der Innenstadt bei Sanierungsmaßnahmen finanziell unterstützen. Der Rat hatte einen Anreiz für Privatleute geschaffen, ihre Immobilien optisch zu verbessern. „Hierzu zählen besonders Maßnahmen zur stadtgestalterischen Verbesserung und Herrichtung der Fassaden sowie Maßnahmen zur Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung privater Gebäudevor-/ Freiflächen. Hierdurch sollen eine Verbesserung des Erscheinungsbildes des Stadtkerns und eine Standortaufwertung erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus. Das Fördergebiet deckt sich mit dem Sanierungsgebiet und dem Untersuchungsgebiet des Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz 2030.