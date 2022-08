Projekt für alleinerziehende arbeitslose Mütter : Erkelenzerinnen entwerfen Kinderbuch

Die Autorinnen und Vertreter der Tertia präsentieren das Buch. Foto: Tertia

Erkelenz Alleinerziehenden Eltern helfen, in das Berufsleben zurückzukehren – das ist eine Aufgabe der Tertia in Erkelenz. Im Auftrag der Agentur für Arbeit und des Jobcenters arbeitet der private Bildungsträger seit 2003 in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun haben einige Mütter das Ergebnis einer eher ungewöhnlichen Maßnahme vorgestellt: In den vergangenen Monaten haben sie das Kinderbuch „Verbotene Magie“ geschrieben. Erhältlich sein wird es unter anderem am kommenden Freitag auf dem Erkelenzer Wochenmarkt, wo die Tertia mit einem Stand vertreten sein wird.

„Wir wollten etwas Kreatives machen, so fiel die Idee auf ein Kinderbuch“, erklärt Barbara Hermanns, die Leiterin des Projekts. Gemeinsam wurde die Handlung entwickelt: Es geht um die Prinzessin Emilia, die herausfindet, dass ihre Zeichnungen lebendig werden. Leider ist Zaubern in ihrem Königreich aber streng verboten. Lediglich ihr Drache Rupert versteht sie. Und zum Schluss wird selbstverständlich alles gut. Aus der Idee entwickelten die Teilnehmer eine kindgerechte Geschichte.

Barbara Hermanns erklärt, dass das Buch dazu gedacht ist, es seinen Kindern vorzulesen oder gemeinsam mit ihnen zu lesen. „So etwas kommt ja heutzutage leider viel zu selten vor. Gerade Alleinerziehende haben häufig kaum Zeit dazu und werden manchmal vom Alltag überrollt.“

Im Anschluss an den Kreativprozess ging es für eine Folgegruppe dann darum, das Buch erfolgreich zu vermarkten. „Wir haben Merchandise-Ideen entwickelt, Lesungen in Kindergärten organisiert und Pressemitteilungen verfasst“, erklärt Barbara Hermanns. Kinder haben zudem bereits erste Ideen zu einer Fortsetzungsgeschichte entwickelt.

Auf Amazon ist „Verbotene Magie“ ab sofort für 9,58 Euro erhältlich, auf dem Erkelenzer Wochenmarkt wird es am Freitag, 26. August, zum Selbstkostenpreis angeboten.

(RP)