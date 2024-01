Jahresprogramm für Kreuzherrenkloster Viel los auf Haus Hohenbusch

Die Broschüre „Veranstaltungen Haus Hohenbusch 2024“ ist erhältlich im Rathaus am Johannismarkt, in der Stadtbücherei, bei der Kreissparkasse und der Volksbank in Erkelenz, bei der Touristinformation Heinsberger Land in Heinsberg und im Herrenhaus auf Haus Hohenbusch. Auf den Webseiten der Stadt Erkelenz ist sie auch digital zu finden.