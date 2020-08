Prognos-AG befragt Unternehmen : Erkelenz als Standort für Wissenschaft und Forschung?

Strukturwandel in Erkelenz: Für die Bewältigung der Veränderungen gibt es verschiedene Ideen. Foto: Heldens (Archiv)

Erkelenz Eine Online-Befragung der Unternehmerschaft soll der Stadt wichtige Erkenntnisse liefern. Option für den Strukturwandel nach dem Tagebau Garzweiler.

Erwiesenermaßen sind Innovation und Forschung zunehmend von großer Bedeutung für die Sicherung und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft. Auf Beschluss des Rates setzt die Verwaltung jetzt den Auftrag um und erarbeitet ein Konzept zur potenziellen Ansiedlung einer Einrichtung für Wissenschaft und Forschung. Darin einfließen sollen Erkenntnisse einer Onlinebefragung, die das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG zurzeit im Auftrag der Stadt Erkelenz durchführt. Zur Teilnahme aufgerufen sind alle Unternehmen, die bereits in Erkelenz tätig sind oder es in Zukunft sein möchten.

Die Online-Befragung ist auf der städtischen Webseite www.erkelenz.de (Startseite) zu finden oder unter folgendem Link aufrufbar: https://befragungen.prognos.com/index.php/759582. Dabei geht es um Fragen wie: Welche Rolle spielt das Thema Forschung und Entwicklung in den Unternehmen? Bestehen schon heute Kooperationen zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen oder sind solche in Zukunft geplant? Wie schätzen die Unternehmen die aktuellen Rahmenbedingungen und die Zukunftsaussichten für die Gründung einer Forschungseinrichtung in Erkelenz ein?