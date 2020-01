Von der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft : Historisches Protokollbuch gesucht

Erkelenz Das Original des Protokollbuchs der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 sucht Professor Hiram Kümper für eine wissenschaftliche Aufarbeitung.

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande veranstaltet am Montag, 20. Januar, 19 Uhr, im Alten Rathaus in Erkelenz einen Vortrag mit Professor Hiram Kümper über die Geschichte der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft. Zur Vorbereitung dazu steht dem Wissenschaftler der Universität Mannheim bisher nur eine schlechte Kopie des Protokollbuches der EKG zur Verfügung, die eine exakte wissenschaftliche Aufarbeitung kaum möglich macht. Das Originalprotokollbuch von 1832 ist verschollen oder befindet sich in Privatbesitz. Professor Kümper bittet darum, falls das Protokollbuch noch irgendwo vorhanden sein sollte, ihm dieses für seine wissenschaftliche Bearbeitung über den Heimatverein der Erkelenzer Lande, Geschäftsstelle Gasthausstraße 7, 41812 Erkelenz, 02431 85208, zur Verfügung zu stellen.