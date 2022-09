Pro-Kopf-Einkommen: Wegberg eilt anderen Kommunen voraus​

Trotz prekärer städtischer Finanzlage ist das Pro-Kopf-Einkommen in Wegberg kreisweit am höchsten. Foto: dpa/Andreas Gebert

Kreis Heinsberg Die Stadt Wegberg ist Spitzennreiter im Kreis Heinsberg, wenn es um das Pro-Kopf-Einkommen geht. Hückelhoven bildet das Schlusslicht. Landesweit gibt es nur fünf Kommunen mit niedrigeren Werten.

(cpas) Auch wenn es um die Finanzlage der Stadt Wegberg nach wie vor alles andere als rosig bestellt ist: Was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, ist die Mühlenstadt im Kreis Heinsberg nach wie vor Spitzenreiter. Das geht aus Zahlen hervor, die das statistische Landesamt nun für das Jahr 2020 für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht hat. Demnach verfügt im Schnitt jeder Wegberger rein rechnerisch über ein Jahreseinkommen von 24.460 Euro, was einen Zuwachs von 106 Euro bedeutet. Unter den 396 Kommunen in NRW belegt Wegberg damit auf Rang 157 einen Mittelfeldplatz.