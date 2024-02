Prinzessin Yvonne I. „Ich habe Erkelenz neu kennengelernt“

Auch über sich selber habe sie viel gelernt: „Diese Zeit hat mich geprägt, auch wenn ich gerade noch gar nicht genau sagen kann, wie. Ich bin eigentlich kein Mensch, der im Mittelpunkt steht, ich war komplett außerhalb meiner Komfortzone.“ Neues hat sie auch über die Stadt gelernt: „Es gibt in Erkelenz so viele engagierte Menschen, Ehrenamtler, aber auch Geschäftsleute. So viele Organisationen und Vereine, die Gutes tun.“ Wie breit das kulturelle Angebot in der Stadt tatsächlich ist, habe sie überrascht: „Ich habe schon vorher vieles in Anspruch genommen, aber es gibt in dieser Stadt so viel Kultur zu entdecken.“