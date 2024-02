Traditioneller Prinzenempfang in der Burg „Ihr seid die, die Erkelenz schön bunt machen“

„Ihr symbolisiert Brauchtum, ihr seid die, die Erkelenz schön bunt machen“, sagte Muckel, der mit Stephan Kryjom einen neuen Musiker begrüßte, der für die jecken Tön sorgte. „Vor ein paar Tagen noch beim närrischen Empfang im Düsseldorfer Landtag am Keyboard und heute in der Erkelenzer Burg, mehr geht nicht“, meinte Muckel, der schnell die Überleitung zur Demonstration am Samstag fand. „Ihr seid bunt in euren Kostümen“, sagte der Erste Bürger, „so bunt wie unsere Gesellschaft. Niemand interessiert es im Karneval, ob die Kostümierten zu Hause Schlabberhose oder Anzug tragen. Alle sind gleich. Alle sind wir Menschen.“ Wie die Demonstranten am Bahnhof setzten sich auch die Karnevalisten für Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit ein. „Dafür steht der Karneval.“ Karneval sei nicht Saufen und Gröhlen. „Karneval ist Tradition, Heimat und Zusammengehörigkeit.“