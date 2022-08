Pop & Symphonie in Erkelenz : In der Stadthalle trifft Klassik auf Popmusik

Pop und Symphonie spielten bereits beim Jubiläumsfest des Kreises Heinsberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Am kommenden Wochenende gibt es in Erkelenz an zwei Tagen wieder ein ungewöhnliches Zusammenspiel. „Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis“, sagt Musiker Norbert Winzen.

Ein Zusammenspiel aus Klassik und Moderne: Kostenpflichtiger Inhalt Beim großen Jubiläumswochenende des Kreises Heinsberg am vorletzten Wochenende kamen viele Zuschauer bereits in den Genuss, Pop & Symphonie auf der Bühne zu erleben. Das Zusammenspiel des Sinfonieorchesters der Kreismusikschule und des Collegium Musicum der Volkshochschule mit den Bands Quod Libet und Beets ’n’ Berries gibt es am kommenden Wochenende nun auch in der Erkelenzer Stadthalle zu sehen: am Samstag, 3. September, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. September, um 18 Uhr.

Unter der Leitung des Sinfonieorchester-Dirigenten Wim Brils werden 70 Musiker auf der Bühne stehen und knappe zweieinhalb Stunden spielen. „Ich freue mich, dass die Künstler jetzt endlich wieder durchstarten können. Das werden zwei schöne Konzerte“, sagte der Erkelenzer Kulturbotschafter Fred Feiter, der sich auf die „tollen und in der Region bestens bekannten Bands“ freut. Die Veranstaltung lebt dabei freilich von dem Zusammenspiel der Künstler, das in Heinsberg bereits bestens funktionierte. „Es ist nicht so, dass die Klassiker Klassik machen und die Popmusiker Pop, sondern es wird ein Crossover, ein bunter Mix“, erklärt Kulturmanager Sascha Dücker. Er ist überzeugt: „Für die Größe der Stadt hat Erkelenz eine sehr vielseitige Musikszene. Das würde auch deutlich größeren Städten gut zu Gesicht stehen. Und eine Kostprobe davon gibt es an diesem Wochenende.“

Die Idee zu Pop & Symphonie wurde 2018 geboren, damals noch als Veranstaltung des Kulturgartens. Im Jahr darauf gab es zum Jubiläum der Kreismusikschule in Wassenberg eine Wiederholung, zu einem dritten Aufeinandertreffen kam es pandemiebedingt erst jetzt. „Für uns als Unplugged-Truppe, die einst in den Erkelenzer Kneipen angefangen hat, ist das immer wieder ein tolles Erlebnis, mit einem Orchester zu spielen“, sagt Norbert Winzen, Gitarrist der Beets ’n’ Berries. „Da wirst du ja regelrecht von der Bühne geblasen.“ Kathrin Jentgens von Quod Libet, eigentlich eher im irischen Rock- bis Folkbereich zu Hause, glaubt: „Es hat seinen Reiz, in andere Genres zu wechseln. Häufig merkt man, dass man eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt.“

Häufig gehe es auf der Bühne angesichts der vielen Musiker und der Wechsel turbulent zu, sagt Norbert Winzen: „Das kann auch mal chaotisch werden. Gut möglich, dass wir mal über ein Kabel stolpern. Aber das kann ja auch charmant sein.“