Fahndung in Erkelenz : Polizei warnt verstärkt vor Taschendieben

Erkelenz Mehrere Diebstähle wurden jetzt der Kreispolizei Heinsberg gemeldet. Immer kamen Geldbörsen abhanden. Ein 78-Jähriger hatte kurz zuvor noch einen vierstelligen Betrag von seinem Konto abgehoben.

Beim Einkaufen entwendeten unbekannte Täter einem 78-Jährigen am Freitag, 12. November, gegen 10.50 Uhr in einem Supermarkt an der Antwerpener Straße die Geldbörse. Diese hatte der Senior in der hinteren Hosentasche getragen. Später musste der Mann dann feststellen, dass bereits ein vierstelliger Betrag von seinem Konto abgehoben worden war.

Am gleichen Tag kam es auch in Heinsberg, Oberbruch und Geilenkirchen zu Taschendiebstählen. Unbekannte entwendeten einer 25-Jährigen auf der Hochstraße in Heinsberg das Smartphone aus der Jackentasche. Einer 82-jährigen Frau stahlen Unbekannte die Geldbörse aus der Handtasche, während diese in einem Supermarkt an der Boos-Fremery-Straße in Oberbruch einkaufte. In Geilenkirchen wurde einer 44-jährigen Frau in einem Zeitschriftenladen an der Herzog-Wilhelm-Straße die Geldbörse abgenommen, nachdem sie diese im Kassenbereich abgelegt hatte.