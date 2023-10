Nach Lützerath-Räumung Polizei sucht weitere Männer mit Fotos

Die Räumung des kleinen Dorfs am Tagebau Garzweiler im Januar war einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Bis zu 3700 Beamte seien eingesetzt worden, gab NRW-Innenminister Herbert Reul an. Ein Großteil des Widerstands Hunderter Aktivisten war friedlich verlaufen, zu Beginn des Einsatzes hatte es aber auch massive Gewalt gegen Einsatzkräfte gegeben. Polizisten waren mit Backsteinen, Flaschen und teils sogar Molotow-Cocktails beworfen worden. Reul sprach von knapp 500 registrierten Straftaten. Es habe auch 21 Verfahren gegen Polizeikräfte gegeben, die unzulässig Gewalt angewendet haben sollen.