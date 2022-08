Vorfälle am Himmerich und in Erkelenz : Polizei sucht Schläger nach Vorfällen am Wochenende

Vorfälle am Himmerich und in Erkelenz

Kreis Heinsberg Nach zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen bei Feiern am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Tätern und Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben.

Nach Angaben der Polizei ist eine Heinsbergerin nach einem Disco-Besuch am Samstagmorgen im Himmerich schwer verletzt worden. Die Frau habe bereits um 6.40 Uhr am Morgen einen Streit am Taxistand schlichten wollen. An diesem Streit waren auch zwei Männer beteiligt, die die 22-Jährige zuvor in der Diskothek kennengelernt hatte. Die Aggression der beiden Männer richtete sich plötzlich allerdings gegen die Frau. Einer der beiden schlug ihr ins Gesicht, worauf sie zu Boden ging. Das hielt die beiden Männer nicht ab: Zunächst trat ihr ein Täter mehrmals gegen den Körper, dann trat auch der zweite Mann auf die Heinsbergerin ein. Durch die Tritte und Schläge zog sie sich Verletzungen zu.