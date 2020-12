Erkelenz : Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Erkelenz Weil er nicht angeschnallt war, wollten Polizisten den Fahrer eines Mercedes mit Aachener Kennzeichen am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 12 Uhr, am Kreisverkehr Adam-Opel-Straße/Paul-Rüttchen-Straße anhalten.

Doch der Fahrer, so die Polizei, ergriff mit erhöhter Geschwindigkeit die Flucht in Richtung Landstraße 19, dabei missachtete der Fahrer mehrfach Rotlicht zeigende Ampeln. Zusätzlich befuhr er auch Gehwege, gefährdete so Fußgänger und wegen seiner Fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer auf den Straßen.

An der Kreuzung Alfred-Wirth-Straße/Kölner Straße fuhr er sogar über den Gegenverkehr in Richtung Kückhoven. Der Fahrer bog dann rechts ab nach Kückhoven und fuhr in Richtung Katzem weiter. An einem Feldweg fuhr der Fahrer den Mercedes fest – er und ein weiterer Insasse flüchteten zu Fuß. Kurz darauf stellten die Polizisten beide Personen.