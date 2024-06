In Erkelenz und Heinsberg Polizei gibt Tipps zum Urlaubsstart

Am Freitag, 28. Juni, wird das Beratungsangebot in Heinsberg von 15 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Polizeidienstgebäudes an der Carl-Severing-Straße 1 aufgebaut. Am Samstag, 29. Juni, ist die Polizei mit dem Stand in Erkelenz unterwegs und informiert zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Polizeidienstgebäudes in der Gewerbestraße Süd 48. Das Angebot umfasst unter anderem den Schutz vor Wohnungseinbruchsdiebstahl, Sicherung von Wohnmobilen/-anhängern, von Kraftfahrzeugen und von Fahrrädern. Auch das richtige Verhalten im Stau auf Autobahnen und bei Unfällen wird thematisiert. Auch die Gefahren durch Ablenkung am Steuer stellt die Polizei in den Fokus. Ferner soll es auch um die richtige Ladungssicherung sowie die Sicherung von Fahrrädern/Pedelecs auf und an Autos gehen. Auch Informationen über die richtige Beladung von Dachboxen, die Sicherung von Haustieren sowie die Anschnallpflicht werden die Beamten der Polizei des Kreises Heinsberg den interessierten Bürgern mit an die Hand geben.