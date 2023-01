Lange Liste von Delikten Polizei fasst in Erkelenz zwei junge Straftäter

Die Kriminalpolizei hat zwei Jugendliche gefasst, die im Erkelenzer Raum in den vergangenen Tagen mehrere Autos aufgebrochen haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter dabei überwiegend Scheiben eingeschlagen und aus dem Innenraum verschiedene Gegenstände gestohlen haben. Die Ermittler seien auf die Spur zweier Jugendlicher gelangt: Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen „mit einer Vielzahl von Straftaten“ in Verbindung stehen. Bei einer Durchsuchung bei den beiden Jugendlichen fanden die Ermittler wohl weitere Beweise – diese hätten „den Verdacht erhärtet“, so die Polizei.