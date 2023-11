Kontrolle am Mittwoch Polizei blitzt 99 Autos in Gerderath

(RP) Bei einer großen Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen hat die Polizei am Mittwoch in Gerderath an der Lauerstraße/Florianstraße auch die Geschwindigkeit von 894 Fahrzeugen gemessen. Das Ergebnis: 98 waren zu schnell und müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Ein Fahrer muss zudem mit einer Anzeige rechnen, nachdem er in der 30er-Zone mit 58 km/h (nach Abzug der Toleranz) gemessen wurde.