Erkelenzer Land Polarlichter sorgen für Faszination am Himmel

Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen, waren die Ursache für ein beeindruckendes Farbspektakel am Nachthimmel: Polarlichter. In Pink, Grün oder Lila waren die Schleier am Wochenende, 10. bis 12. Mai, auch hierzulande zu sehen. Nicht nur Profi-Fotografen gelangen fantastische Aufnahmen, überall zückten Menschen ihre Smartphones, um die spektakulären Farben festzuhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich am Samstagabend und in den Nächten zu Samstag und Sonntag ein Blick aus dem Fenster oder ein Spaziergang durchaus gelohnt hat. So hatte auch Harald Urbig aus Hetzerath in der Nacht von Freitag, 10. Mai, auf Samstag seine Spiegelreflexkamera gezückt und beeindruckende Bilder geschaffen.