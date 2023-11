Pogromgedenken am Donnerstag Erkelenz sagt „Nie wieder!“

Weitere Stationen in Erkelenz waren die Stolpersteine von Ernst, Thea, Helmut und Hannelore Strauss an der Kölner Straße 46 sowie das Familie-Harf-Haus an der Südpromenade 31, an dem ebenfalls Stolpersteine liegen. Eine Polizeistreife sah zwischenzeitlich nach dem Rechten – besondere Vorkommnisse gab es allerdings nicht. Auch am Franziskanerplatz gab es Beiträge. Eine Kerzenaktion gab es an der Patersgasse, wo sich die ehemalige Synagoge befand. Sie wurde vor genau 85 Jahren während der Pogromnacht an Ort und Stelle geschändet – ein beinahe unvorstellbarer Gedanke. Am Morgen darauf waren auch die Synagoge und der jüdische Friedhof in Schwanenberg geschändet und zerstört worden – hier hatte Bürgermeister Muckel mit Robin Banerjee ebenfalls einen Kranz niederlegt. Besonders perfide: Die Grabsteine des Schwanenberger Friedhofs wurden anschließend vermutlich im Straßenbau genutzt, das Gelände landwirtschaftlich verwendet.