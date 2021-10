Planung am Tagebau Garzweiler : 500 Meter Abstand vor Holzweiler

Erkelenz RWE hat die Pläne für den Rand des Tagebaus Garzweiler II konkretisiert. Das Ergebnis ist eine gute Nachricht für Holzweiler. Doch zufrieden ist man im Ort trotzdem nicht.

Kostenpflichtiger Inhalt Lange war in der jüngsten Sitzung des Braunkohleausschusses diskutiert und gezweifelt worden , nun haben sich die Befürchtungen der Erkelenzer Politiker nicht bestätigt: Tagebaubetreiber RWE hat von sich aus vorgeschlagen, mit dem Tagebaurand Garzweiler II nur bis zu 500 Meter an Holzweiler heranzurücken. Entsprechende Pläne hat das Unternehmen bei einer nicht-öffentlichen Arbeitskreissitzung der Bezirksregierung Köln bekanntgegeben, wie ein RWE-Sprecher unserer Redaktion bestätigte.

„Das ist eine gute Nachricht für uns, ich bin aber weit davon entfernt, deswegen jetzt Luftsprünge zu machen“, sagte Willi Weitz (CDU), Vorsitzender des Bezirksausschusses Holzweiler/Immerath. Stadt und Anwohner hatten schließlich vehement für einen deutlich größeren Abstand von 1500 Metern plädiert. Während die Landesregierung die Entscheidung für 400 bis 500 Meter anpries, da sie vielerorts mindestens eine Verdoppelung des bisher geltenden Mindestabstands bedeutet, leiden jetzt schon viele Anwohner in Holzweiler an den Auswirkungen des herannahenden Tagebaus. Die Belastung durch Staub, Lärm und auch die Scheinwerfer der Bagger werden im Dorf im Erkelenzer Osten immer größer.

Mit dem Anlegen des Grünstreifens und der Bepflanzung will RWE nun so schnell wie möglich beginnen. „Der Wall hätte eine Höhe von sechs Metern gehabt. Je eher die Bepflanzung da ist, desto größer ist die Schutzwirkung, wenn der Tagebau dann näher rückt“, sagte RWE-Tagebauplaner Hendrik Stemann. „Uns ist sehr an einer möglichst kurzfristigen Umsetzung gelegen. Die Pflanzperiode hat gerade angefangen, das würde also gut passen.“