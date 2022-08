Pläne für Kückhoven​: Roter Platz soll schöner werden​

Erkelenz Nach einem Umbau soll der Platz in Kückhoven mehr Aufenthaltsqualität haben. Derzeit dient er eher als Stellplatz für Autos und Wohnmobile denn als Treffpunkt.

Der Rote Platz in Kückhoven hinter der Kirche zwischen Servatiusstraße und Akazienweg soll mehr Aufenthaltsqualität bekommen und mehr der Begegnung dienen denn als unerwünschte Stellfläche für Wohnmobile, Kleinlaster oder Autos. Schon seit 2019 liegt ein entsprechender Antrag des Bezirksausschusses Kückhoven vor. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums in der Mehrzweckhalle präsentierte Thomas Balzhäuser vom Planungsamt der Erkelenzer Stadtverwaltung Pläne, die im Herbst 2023 realisiert sein könnten

So soll es im begrünten Bereich Flächen für das Ehrenmal geben und für einen Gedenkplatz, an dem auf den Kückhovener Brunnen aus dem vierten Jahrhundert vor Christus hingewiesen werde, der in der Nähe in einer Kiesgrube entdeckt worden war.