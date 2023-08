Neue Pizzeria am Erkelenzer Bahnhof „Osteria“ setzt auf Pizzen in Übergröße

„Wir wollten immer nach Erkelenz“, sagt Wahid Yar. „Erkelenz ist eine schöne Stadt.“ Als sich jetzt die Gelegenheit ergab, griffen er und seine Frau Homalia zu: Der Betreiber eines Restaurants in Bahnhofsnähe suchte einen Nachfolger und sprach den Gastronomen aus Giesenkirchen an. Da war kein langes Zögern angesagt, Yar sagte zu. In die Räume des ehemaligen „Café Surreal“, in dem zuvor auch „Gran Canyon“ betrieben wurde, kehrt jetzt mit der „Osteria“ neues Leben ein. Am Donnerstag eröffnete das Restaurant mit Pizza, Pasta und Salaten im Schatten der „Erkelenzer Freiheitstatue“.