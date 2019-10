Meisterkonzert in Erkelenzer Stadthalle : Brillanz an den Tasten

Brillanz an den Tasten

Meisterkonzert in Erkelenzer Stadthalle

Erkelenz Einer schweren Erkältung zum Trotz beeindruckte Olga Scheps beim zweiten Meisterkonzert mit formvollendeter Klavierkunst.

Die Pianistin Olga Scheps gestaltete das zweite Meisterkonzert der aktuellen Reihe der Anton-Heinen-Volkshochschule in der Erkelenzer Stadthalle. Sie präsentierte Werke von Mozart, Beethoven, Strawinsky, Skrjabin und Tschaikowski.

Der düster-dramatische Einstieg in den Konzertabend erfolgte mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Klaviersonate Nr. 9 a-Moll KV 310“, die erste von nur wenigen Moll-Sonaten Mozarts, die kurze Zeit nach dem Tod seiner Mutter entstand. Nachdem der Applaus für das erste Stück verklungen war, brach Scheps die Melancholie Mozarts mit Beethovens facettenreicher „Klaviersonate Nr. 7 D-Dur op. 10“. Die Pianistin durfte tiefe Einblicke in die Bandbreite ihres Könnens gewähren, hat Beethoven in diesem Werk doch fast alle denkbar möglichen kompositorischen Möglichkeiten zu einem äußerst komplexen und widersprüchlichem Ganzen verwoben, das schon früh Anerkennung für seine musikhistorische Bedeutung erlangte.