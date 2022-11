Pianist Rafal Blechacz in Erkelenz Ein wahrer Meister am Werk

Die Polonaise-Fantaisie in As-Dur legte der Doktor der Musik-Philosophie Rafal Blechacz an den Einstieg ins Konzert, gewertet als Bezug zu Polen, das um seine Eigenständigkeit immer kämpfen musste, also etwas „heroisch“, dazu die Freiheit der Fantasie mit poetischen Elementen. Niemand in der Stadthalle verband Chopins/Blechacz‘ Polonaise mit der von Blankenese angesichts der Tastenkünste des bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Pianisten.