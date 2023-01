Initiative im Erkelenzer Land prangert Missstände an Pflegen bis hin zur völligen Erschöpfung

Der Zusammenschluss der Ehrenamtler will mehr anbieten als Sprachkurse, Informationen und die regelmäßigen Treffen in mittlerweile sechs Gruppen unter anderem in Erkelenz, Geilenkirchen und Randerath. Zusammen mit Amos in Oberbruch, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und finanziert durch das Bistum Aachen, ist die Homepage www.respectcare.de entstanden, der schon bald eine eigene App folgen soll. Das Ziel: den ausgebeuteten Frauen – in seltenen Fällen auch Männern aus Osteuropa – die Chance geben, sich zu vernetzen, sie zu unterstützen und ihnen ihre Rechte zu erklären, wenn zum Beispiel bei einem Todesfall in der eigenen Familie strikt untersagt wird, die Arbeitsstelle in Deutschland vorübergehend zu verlassen.