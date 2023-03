Debatte in Erkelenz Langzeitparker werden vom Burgplatz verbannt

Dauerparker in Kostenpflichtiger Inhalt Erkelenz, die als Beschäftigte in der Innenstadt bisher gewohnt waren, auf dem Parkplatz an der Burg eine Abstellmöglichkeit für ihr Auto zu finden, werden sich bald nach einem neuen Platz umsehen müssen. Mit 26 gegen 21 Stimmen folgte der Stadtrat einem modifizierten Antrag der FDP, über den bereits auch der Hauptausschuss lange, aber ohne Entscheidung beraten hatte.