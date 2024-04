Innenstadt-Umbau Ab Sommer wieder Parkgebühren in Erkelenz

Die frühen 2020er Jahre werden in Erkelenz wohl nicht nur als Jahre der Pandemie, sondern auch als Jahre der Baustellen in Erinnerung bleiben. Immerhin: Ein weiteres Projekt nimmt immer weiter Gestalt an. Die Mobilstation an der Ostpromenade wächst von Woche zu Woche. „Wir gehen auf die Zielgerade und rechnen mit einer Inbetriebnahme Mitte Juli“, sagte Bürgermeister Stephan Muckel am Dienstag im Ausschuss für Stadtentwicklung.