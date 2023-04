In Erkelenz und Hückelhoven Ostereinkauf auf dem Wochenmarkt

Nebenan bei Havo Seefischhandel sind das Kabeljaufilet und das Heilbuttfilet im Angebot. „Gerade jetzt sind aber auch Lachs und Rotbarsch sehr beliebt“, berichtet Verkäuferin Edeltraud Wennmacher. Am Gemüsestand an der Ecke steht Theo Schure mit seinen gut gelaunten Mitarbeiterinnen. Kein Wunder – es herrscht reger Betrieb. „Zu den Feiertagen möchten die Kunden immer gerne was Besonderes wie Spargel oder Erdbeeren“, erklärt Schure. Aber auch Eier, vor allem die Gefärbten, verkauften sich gut. Eier in verschiedenen Größen und Farben gibt es auch am Stand vom Kreskenhof. „Vor Ostern verkaufen wir immer mehr weiße Eier als sonst und natürlich die bunt gefärbten“, sagt Heike Kresken. Aus der Reihe fallen vor allem die Gänseeier und die Wieseneier. Letztere kommen von Hühnern, die in einem mobilen Stall regelmäßig auf anderen Wiesen platziert werden.