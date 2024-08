Ost-West-Ausstellungen in Erkelenz Demokratie durch Erinnerung schützen

Formal gibt es sie nicht mehr: Die innerdeutsche Grenze ist – wenn man den Fall der Mauer als Ausgangspunkt betrachtet – schon seit Jahrzehnten Geschichte und doch scheint es häufig so, als würde die Teilung Deutschlands bis heute nicht vollständig überwunden worden sein. Während der Fall der Mauer von der überwiegenden Mehrheit positiv rezipiert wurde, standen die Verlierer der deutschen Wiedervereinigung ganz plötzlich vor einem Trümmerhaufen ihrer Erinnerung, der am Rande der aufstrebenden, hippen westdeutschen Gesellschaft beinahe wirkte wie ein Stück Vergangenheit, mit dem man sich westlich der Elbe kaum beschäftigen wollte. In Erkelenz hat man sich jetzt der Aufarbeitung wegen auf den Weg gemacht und im Rahmen des Projektes zwei Ausstellungen in die Stadtbibliothek geholt, die die Wiedervereinigung auf ganz verschiedene Weise beleuchten sollen.