Orgelnacht in Erkelenz Nirvana und Star Wars auf der Orgel

Im Fokus soll dabei, anders als sonst, vor allem weltliche Musik stehen, die auf der Orgel interpretiert wird: Ab 19.30 Uhr präsentiert Markus Goecke aus Euskirchen die Rock Classics. Mit seinen eigenen Arrangements von Superhits der Rockmusik wie „Another Brick in the Wall“, „Smells Like Teen Spirit“, „Smoke on the Water“ und „Stairway to Heaven“ begeistert er regelmäßig sein Publikum. Hierbei wird er die ganzen Klangfarben der großen Hauptorgel nutzen. „Lassen Sie sich von den rockigen Klängen mitreißen“, sagt Kantor Stefan Emanuel Knauer, der hofft, mit diesem Konzert auch Zuschauer anzuziehen, die die Orgel bislang vielleicht noch nicht hören konnten. „Das klingt an der Orgel irre, das würde man nie denken“, schwärmt Knauer.