Ordensschwestern im Erkelenzer Land : Heimatverein auf Spurensuche

Erkelenz Einst gab es an vielen Orten in Erkelenz Schwestern, die vor allem bei der Krankenpflege und Erziehung halfen. Für das virtuelle Museum hat der Heimatverein deren Geschichte aufgearbeitet.

Diese Ordensschwestern prägten hier das Leben. So gab es Gründungen in Erkelenz, Golkrath, Holzweiler, Kückhoven, Lövenich, Borschemich und Immerath. Die Schwestern halfen etwa in der Krankenpflege, in der Seniorenbetreuung und in der Kindererziehung und Schulbildung. Mit diesen karitativen Aufgaben betraut, genossen sie hohes Ansehen. In Erkelenz waren es gleich drei Orden, die ihre Schwestern entsandten, nämlich die Schwestern vom Armen Kinde Jesus, die sich vor allem der schulischen Bildung der Mädchen widmeten, die Armen Dienstmägde Jesu Christi aus Dernbach und die Cellitinnen aus Köln, die als Krankenpflegerinnen und in der Kindererziehung arbeiteten.