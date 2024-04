Klassik-Event in Erkelenz Opernlegende René Kollo moderiert Hohenbusch Klassixx

Thomas Giessing, der als Vorstand der Kreissparkasse Heinsberg als Hauptsponsor fungiert, freut sich, dass sich die Veranstaltung in Erkelenz etabliert: „Erkelenz kann froh sein, solch agile und gut vernetzte Menschen in der Kultur GmbH zu haben. Eine solche Veranstaltung findet man so schnell nicht, auch nicht, wenn man über die Kreisgrenzen schaut.“ Für ihn sei es „eine tolle Idee, auch jüngere Menschen an die Klassik heranzubringen, auch wenn diese Musik im Radio eher nicht zu hören ist.“ Patrick Beckers von der NEW gefällt vor allem die musikalische Vielfalt in der Stadt: „Ob es die Musiknacht ist, das Electrisize oder die Klassixx, in Erkelenz werden wirklich alle Altersgruppen bedient.“