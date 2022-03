Op Platt mit Theo Schläger aus Katzem : Bilder uut de Ukraine

Erkelenz Theo Schläger ist der Vorkämpfer, wenn es um die heimatliche Mundart geht. Schon Schülerinnen und Schüler hat der frühere Lehrer dafür begeistern können. In der RP beschäftigt sich Schläger in seinen Beiträgen mit dem aktuellen Geschehen.

Wenn ver die Bilder uut de Ukraine sent, wüd os klor, wie joot ver et hej doch hänt. Wodrüver hänt ver doch döckes jeschubb, hänt jeklaach, wat bej os em Lank net flupp.

Doch wie kleen wüd dat, wenn man dat Elend sütt, wat em Moment do üver die Minsche kütt. Un ver stööne üver e paar Cent mieh för Sprit.

Denke ver net do draan, wat os all noch blitt? Dat die Minsche do endlich wi-er Frieden fenge, dofür könne ver bestemmp e kleen Opfer bränge.