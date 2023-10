Onlineshop aus Erkelenz Kosmetikfuchs feiert 25 Jahre

Im Jahr 2021 nahm Kosmetikfuchs.de sein eigenes Lager in Wildenrath in Betrieb, um die gestiegenen Anforderungen des florierenden Onlinehandels optimal zu bewältigen. In den Lagerhallen wird der Grundstein für eine effiziente Logistik gelegt. Doch hinter dieser Entscheidung steht mehr als nur die Notwendigkeit, mit der hohen Nachfrage Schritt zu halten. André Schnitzler betont: „Die regionale Verbundenheit ist für uns von größter Bedeutung. Indem wir in ein eigenes Lager vor Ort investieren, möchten wir nicht nur nah am Kunden sein, sondern auch nahbar für die Region." Das zeige sich auch mit Spenden, die das Unternehmen zuletzt etwa für den Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer oder für das Bethanien-Kinderdorf in Schwalmtal tätigte.