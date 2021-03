Kostenpflichtiger Inhalt: Neubau im Oerather Mühlenfeld : Startschuss für größte Kita in Erkelenz

Vertreter aus Verwaltung, Politik und Vereinswesen feierten den Baubeginn im Oerather Mühlenfeld. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Der Neubau im Oerather Mühlenfeld soll in Erkelenz als Paradebeispiel dienen. Zum einen, weil in die Kita auch ein Vereinszentrum integriert wird, zum anderen, weil die Stadt das Projekt in Eigenregie geplant hat.