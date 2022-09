Oerather Mühlenfeld in Erkelenz​: Wohnprojekt nimmt Gestalt an​

Wohnprojekt nimmt Gestalt an

Oerather Mühlenfeld in Erkelenz

Wer durch den westlichen Teil des Neubaugebiets Oerather Mühlenfeld fährt, hat derzeit das Gefühl, sich durch eine Handwerkerstadt zu bewegen. An dutzenden Häusern wird gewerkelt, gegossen und geschweißt. Eines der größten Bauprojekte im Mühlenfeld nimmt nun langsam Form an: An der neuen Montforter Straße entstehen auf 2400 Quadratmetern zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohneinheiten.