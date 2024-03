Nysterbachbühne spielt „Lottes Café“ Derber Humor zum Jubiläum

Die Akteure der Nysterbachbühne gaben einen interessanten Einblick in den Café-Alltag der angeblich neuen Konkurrenz zur Gaststätte „Lövenicher Treff". Bei Lotte treffen sich alte und junge Besucher, Frauen auf der Suche nach Männern und Männer auf der Suche nach Frauen. Es gibt verbale Attacken, heftige Auseinandersetzungen und immer wieder die Suche nach dem persönlichen Glück. Und am Ende, nach rund drei Stunden, gibt es ein Happy End: Lotte kriegt doch noch die Kurve und steht mit ihrem sozialen Treffpunkt für Jung und Alt wirtschaftlich gar nicht so schlecht da, wie BWL-Studentin Jule Merker (Lena Weitz) herausfindet. Müllmann Jakob Forsch verliebt sich in Kellnerin Evchen Bringer (Laura Steffens). Evchen findet im geheimnisumwitterten, unbekannten Gast (Jorge Lale-Lopez) den nie gekannten Vater, der ihre inzwischen verstorbene Mutter schon vor ihrer Geburt verlassen hatte. Café-Besitzerin Lotte und Evchens so lange verschollener Vater kommen sich näher, während die in Liebesdingen gänzlich unerfahrene Britta Blass (Manuela Bücken) endlich den Mann fürs Leben findet. Ein Café als Partnerbörse: Hier sind derbe Sprüche durchaus an der Tagesordnung.