Theater bei der Nysterbachbühne Kriminelles mit Hüttenzauber in „Bad Lövenich“

Polizistin Ilka (Silke Bauten) ist auf der Suche nach den Dieben. Geisel Gisela kommt in den Besitz der Beute, macht mit der Ordnungshüterin gemeinsame Sache und verliebt sich in sie. Der urkomische Zweiakter unter der Regie von Christine Laenen und Eugen Symanski begeisterte die Zuschauer. Karten für die nächsten Aufführungen der turbulenten Komödie von Bernd Spehling (am kommenden Freitag um 20 Uhr sowie am Samstag, 19 Uhr) sind noch zu haben bei den Darstellern sowie an der Abendkasse. „Ohne unsere Helfer könnten wir das gar nicht stemmen“, verriet Vorsitzender Hendrik Steinke, der Bühnenbauern, Technikern und Requisiteuren dankte. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. „Das alles ist nur möglich durch eine großartige Teamleistung“, so Steinke weiter.