Nysterbach-Schule in Lövenich Grundschulkinder programmieren Roboter

Auch am Betreuungsnachmittag wurde das Thema aufgegriffen. Die Kinder machten eine Schnitzeljagd durch Lövenich, die mit Hilfe der App Actionbound durch scannbare Codes Infos über den Ort bereithielt oder die Kinder dazu aufforderte, die Tools des Tablets zu nutzen. „Die digitalen Möglichkeiten sind eine Bereicherung für den Unterricht und unser gesamtes Leben. In einer sich schnell weiterentwickelnden digitalen Welt, die sich die Kinder teils selbstständig, aber auch geleitet und geschützt durch Eltern und Schule erschließen, ist es ebenso wichtig, bei den Kindern die Identitätsbildung und Verwurzelung in der realen Welt zu fördern“, sagt Schulleiterin Melanie Mönch.