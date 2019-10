Zuschuss für Heimatverein Erkelenz : Heimat-Zeugnis: Museum bald als Spiel

Zeugnis-Übergabe im Kaminzimmer (v.r.): Stefan Lenzen, Rudolf Recker-Proprenter, Günther Merkens, Peter Jansen, Ina Scharrenbach, Wolfgang Lothmann und Heike Vogt, Thomas Schnelle, Bernd Finken und Theo Görtz. Foto: Renate Resch

Erkelenz Ein Heimatmuseum im Internet hat der Heimatverein der Erkelenzer Lande geschaffen, um Kulturgüter und Bilder der Dörfer zu zeigen, die im Tagebauloch verschwinden. Jugendliche soll ein Spiel zum Virtuellen Museum ansprechen.

Um auch Kindern, Jugendlichen und nicht an Historie Interessierten die Heimat nahebringen zu können, will der Heimatverein der Erkelenzer Lande Spiele mit Inhalten aus dem „Virtuellen Museum der verlorenen Heimat“ entwickeln lassen. Die Idee, verlorene Heimat spielerisch zu entdecken, gefiel auch dem NRW-Heimatministerium. So brachte Ministerin Ina Scharrenbach bei ihrem Besuch des ehemaligen Kreuzherrenklosters eine Förderzusage aus dem Landesfonds „Heimat-Zeugnis“ mit. Über 135.000 Euro freute sich im Kaminzimmer des Herrenhauses Vorsitzender Günther Merkens mit dem Museums-Team.

Merkens begrüßte die Ministerin an historischer Stelle, die einst Heimat des Kreuzherrenordens war. Das Projekt beschrieb Wolfgang Lothmann, Leiter des Arbeitskreises „Virtuelles Museum“. Das seit 2015 vom Heimatverein entwickelte Internet-Museum „dokumentiert Orte, die schon verschwunden sind oder bald verschwinden werden“, erklärte Lothmann. Man wolle den Verlust der Heimat durch den Tagebau dokumentieren und die verlorenen Kulturgüter für die Zukunft sichtbar erhalten. Inhalte des „Museums“ will der Arbeitskreis nun Jugendliche spielerisch entdecken lassen, sie für die Heimat begeistern und zeigen, dass Geschichte kein „alter Kram“ und damit langweilig ist. So sei der Heimatverein seinem Motto „Immer eine Idee voraus“ treu geblieben. Realistisch animierte Spiele kosten Millionen, aber: „Mit der Förderung können wir einfache Spiele verwirklichen“, freute sich Lothmann. Die Ausschreibung kann nun erfolgen.

Info Ausschreibung für Spielemacher Kosten Das Spiele-Projekt ist mit 150.000 Euro kalkuliert, zehn Prozent übernimmt der Heimatverein. Mit dem 135.000-Euro-Zuschuss aus dem Landesfonds kann die Ausschreibung für Spieleentwickler erfolgen. Virtuelles Museum Statt eines Erkelenzer Heimatmuseums in einem festen Gebäude ist seit 8. Oktober 2018 der digitale Zugang geöffnet zur Internetseite www.virtuelles-museum.com