Schneller, höher, weiter NRW-Bronze für das Erkelenzer Cusanus-Gymnasium

Die Voraussetzungen hätten kaum besser sein können: Das Team des Cusanus konnte sich im Vergleich zur Kreismeisterschaft punktuell verstärken und hatte keine Ausfälle zu beklagen. Bei sommerlich warmen Temperaturen startete man mit den 800 Metern in einen langen Wettkampftag. Janne Winzen, Jule Huppertz und Charline Wallraven gingen in dieser Disziplin an den Start und konnten von Beginn an überzeugen. Am Ende musste sich nur Finja Faßbender aus Leverkusen geschlagen geben und belegte mit verbesserten Zeiten im Vergleich zu den Kreismeisterschaften die Plätze zwei, drei und acht, was die Gesamtführung mit sich brachte. Lotte Meiborg, Nina Springer und Luisa Becker konnten beim Speerwurf an ihren starken Leistungen anknüpfen und warfen an die 30 Meter. Gegen die überragende Melina Sophie Philipp vom Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen, die 50,49 Meter warf und somit die Norm für die Europameisterschaft sogar um knapp vier Meter überbot, waren die anderen Sportlerinnen chancenlos.