Mehr als 80 Jahre alte Dampflok Nostalgie-Zug macht Halt in Erkelenz

Am Samstag, 10. Juni, geht es am Mönchengladbacher Hauptbahnhof gegen 11.40 Uhr los. Der Zug hält am Bahnhof Erkelenz gegen 12.35 Uhr. Weiter geht die Fahrt über Geilenkirchen Richtung Aachen, auf der Kohlscheider Rampe kurz vor Aachen muss die Maschine kräftig arbeiten und zeigen, was noch in ihr steckt. Über Düren und Horrem fährt die Dampflok dann über Neuss nach Krefeld.