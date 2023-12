Sparkassen-Gespräche “Wer sich nicht verhält, verhält sich auch“

Der facettenreiche Vortrag von Lammert mit vielen Denkanstößen zu den Kriegen in der Ukraine und Israel zog die Zuhörer in den Bann und machte sie sprachlos, wenn er davon berichtete, dass Juden aus Israel ihre deutschen Verwandten anrufen und sie bitten, nach Israel auszuwandern, weil es in ihrer Heimat sicherer ist als in Deutschland. Lammert wird bitter, wenn er meint, dass nach dem 7. Oktober in Kindergärten lieber über das bevorstehende Halloween als über das Massaker in Israel gesprochen werde, oder wenn es nach Tagesschau und einem eingefügten Brennpunkt unbeeindruckt „Verstehen Sie Spaß?“ heißt. Die „bemerkenswerte Zurückhaltung“ der Zivilgesellschaft macht ihn nachdenklich. „Wer sich nicht verhält, verhält sich auch.“ Dass Häuser in Deutschland wieder mit Judensternen bemalt werden, „hätte ich mir nicht vorstellen können.“ Dass das Massaker der Hamas in Deutschland mit Jubel gefeiert werde, „hätte ich nicht für möglich gehalten“. Die deutsche Staatsräson müsse auch im eigenen Lande gelten. Der Test für das „Nie wieder“ finde im Alltag statt, bei jedem und bei Kleinigkeiten.