„Nikiri“ hat eröffnet Neuer Asiate für den Erkelenzer Markt

„Nikiri“, so nennt sich das Restaurant, das in dieser Woche am Markt eröffnet hat. Betreiber Tien Nguyen spricht von „Sushi Bar und Asia Cuisine“, wenn er seine Produktpalette umschreibt, mit der er die Gaumen seiner Gäste verwöhnen möchte. Bis vor wenigen Wochen hatte sich in den Räumen ein Japaner befunden. Doch hatten sich die Unternehmer entschlossen, das „Rubi“ wieder aufzugeben. Das ständige Pendeln zwischen dem Hauptrestaurant in Limburg und den Niederlassung in Erkelenz war doch anstrengender als gedacht.